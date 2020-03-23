«Пусть замолчит и перестанет позориться»: Екатерина Гордон рассказала об измене мужа с Анной Седоковой
Российская исполнительница и журналист Екатерина Гордон в недавнем интервью в YouTube-шоу «Алена, блин!» рассказала об измене мужа с Анной Седоковой. По ее словам, певица не скрывала своих отношений с Сергеем Жориным и «даже выкладывала фотографии в его джинсах».
Певица попыталась оправдаться за свою связь с Сергеем Жориным, апеллируя тем, что редакторы «Алена, блин!» вмонтировали в запись «не тот скриншот». На видео была показан пост звезды в Twitter за 2013 год в ответ женатому адвокату: «Стертые колени, прокусанное плечо и расцарапанная спина. Что еще нужно, чтобы назвать утро добрым». По словам телеведущей Екатерина Гордон, любовница его мужа «воспользовалась мелочью» для защиты своей репутации, в то время, как действительно «умный и глубокий человек» принес бы свои извинения.
Кроме того, в своем интервью бывшая супруга Сергея Жорина назвала поведение певицы подлостью, так как ее возлюбленный не только был женат, но и ждал рождение сына. Екатерина Гордон заявила, что если ее слова окажутся неправдой, то пусть Анна Седокова обратится в суд с иском о клевете, в противном случае «пусть замолчит и перестанет позориться».
По словам 39-летней журналистки, популярная артистка отечественного шоу-бизнеса даже не скрывала отношений с бывшим мужем и "выставляла фото" в его одежде, на что Седокова отреагировала очень остро, опубликовав опровержение в stories личного блога Instagram, сообщает New Inform.
Певица попыталась оправдаться за свою связь с Сергеем Жориным, апеллируя тем, что редакторы «Алена, блин!» вмонтировали в запись «не тот скриншот». На видео была показан пост звезды в Twitter за 2013 год в ответ женатому адвокату: «Стертые колени, прокусанное плечо и расцарапанная спина. Что еще нужно, чтобы назвать утро добрым». По словам телеведущей Екатерина Гордон, любовница его мужа «воспользовалась мелочью» для защиты своей репутации, в то время, как действительно «умный и глубокий человек» принес бы свои извинения.
Кроме того, в своем интервью бывшая супруга Сергея Жорина назвала поведение певицы подлостью, так как ее возлюбленный не только был женат, но и ждал рождение сына. Екатерина Гордон заявила, что если ее слова окажутся неправдой, то пусть Анна Седокова обратится в суд с иском о клевете, в противном случае «пусть замолчит и перестанет позориться».
По словам 39-летней журналистки, популярная артистка отечественного шоу-бизнеса даже не скрывала отношений с бывшим мужем и "выставляла фото" в его одежде, на что Седокова отреагировала очень остро, опубликовав опровержение в stories личного блога Instagram, сообщает New Inform.
ШоуБиз
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 11:17