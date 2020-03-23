Экономист Эдгар Куплаис посоветовал не скупать валюту и не хранить наличные деньги из-за кризиса





Как сообщил менеджер отдела глобальных продаж Saxo Bank, кризис затронул не только российскую экономику. Пандемия коронавируса и падение мировых цен на валюту отразились и на глобальном рынке. Поэтому эксперт рекомендует не поддаваться панике и временно отказаться от покупки валюты. Лучшим подходом в текущей ситуации может стать накопление резервов наличных средств. Более того, физической необходимости в евро или других иностранных денежных единицах у россиян не будет.Речь идет о массовом закрытии границ в странах ЕС. Даже после снятия подобных ограничений, немногие отправятся отдыхать за границу. Наконец, покупка валюты может оказаться невыгодным делом, о чем говорит пример 2014 года: тогда большинство соотечественников продавали евро и доллары по более низкой цене. Куплаис отметил, что после конца эпидемии может наблюдаться резкий рост инфляции из-за запуска печатных станков.