Ченнинг Татум вместе с дочерью отправился в поход, несмотря на пандемию коронавируса





На прошлой неделе губернатором Калифорнии был выдан приказ, в котором жителей штата просят оставаться дома из-за распространения коронавируса. Выходить на улицу можно лишь для выполнения физических упражнений, делать их с членами семьи или с друзьями, однако следует придерживаться определенной дистанции. Ченнинг Татум решил воспользоваться подобными смягчениями режима и вместе с 6-летней Эверли пошел в поход по холмам Калифорнии. Актер полагает, что даже в нелегкие времена следует быть предприимчивым и наполненным любовью.Девочка переносила длинную дорогу непросто. В одно время она даже сообщила отцу, чтобы он всегда помнил о ее любви в случае смерти. Ченнинг Татум заверил Эверли, что они обязательно будут жить. Позже своим поклонникам звезда показал снимок, на котором дочь позирует на вершине холма.Ченнинг Татум вместе с экс-супругой Дженной Дьюэнн принял решение о совместной опеке над дочкой. Для этого супруги расписали наперед свои встречи с Эверли, включив в график периоды отпуска.