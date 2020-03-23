ВОЗ разработала тактику для борьбы с коронавирусом





В настоящее время эпицентром распространения коронавируса является Европа. Эксперты из Всемирной организации здравоохранения назвали основные направления, по которым стоит работать всем государствам. Первое правило гласит: страны, в которых не зафиксированы случаи болезни или их немного, должны быть готовыми к COVID-19. Необходимо предоставить гражданам детальную информацию о недуге, профилактических мерах, а ещё оборудовать места в больницах. Не менее важна и своевременная диагностика заболевания. Если диагноз подтвердили, больных и контактных людей нужно изолировать, чтобы предотвратить дальнейшую передачу микробов.В учреждении отметили, что на борьбу с распространением коронавируса понадобится определённый период времени, а вот существенно сократить новые случаи можно и сейчас. В последнем пункте эксперты призвали создать вакцину от болезни. По их мнению, устранить недуг можно, если люди со всего мира объединятся и будут работать в этом направлении.