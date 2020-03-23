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«Вот так выглядят полки»: Вернувшаяся домой Оксана Самойлова рассказала о ситуации в Майами

Оксана Самойлова вместе с мужем и детьми вернулась в Россию, получив разрешение на вылет. Вскоре она рассказала поклонникам в Instagram о ситуации в Майами в связи со вспышкой коронавируса.
«Вот так выглядят полки»: Вернувшаяся домой Оксана Самойлова рассказала о ситуации в Майами

По словам знаменитости, она с родными не просто так спешила добраться домой, так как на курорте они больше нигде не могли найти продукты питания и вещи для личной гигиены. Оксана Самойловой поделилась с фолловерами сюжетом, на котором можно увидеть пустые полки в супермаркетах, где совсем недавно был определенный товар. Модель также добавила, что в Майами закрыли пляжи, детские площадки, кафе и магазины, а на улицах никого нет. Свою работу продолжают только аптеки и продуктовые точки продаж. Кроме этого, в городе дежурят полицейские. «Мы видели истребители военные», - рассказала супруга Джигана.

Ситуацию с возвращением домой осложнила болезнь недавно родившегося сына пары Давида. Как сказала Самойлова, у них нет ничего серьезного, однако в больницу звезды все же отправились. После нескольких часов проверки семейство отпустили домой.

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 10:57

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