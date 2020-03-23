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Алена Рапунцель: «Если не построю отношения с Денисом, скорее всего, покину проект»

Звезда проекта "Дом-2" Алена Рапунцель откровенно рассказала о своей жизни в периметре и планах на будущее. Молодая мамочка уверена, что хочет развиваться и готова уйти, если у нее не сложатся отношения с нынешним избранником - массажистом Денисом Мокроусовым.
Алена Рапунцель: «Если не построю отношения с Денисом, скорее всего, покину проект»

Алена Рапунцель, как известно, несколько раз пыталась построить счастливые отношения в рамках проекта "Дом-2", но пока свадьбой они не закончились. На данный момент звезда влюблена в массажиста Дениса Мокроусова и утверждает, что для нее это очень серьезно, иначе она не могла бы быть вместе с мужчиной. Между ними, как и у всех, возникают разногласия и конфликты, но в целом романом с массажистом Савкина довольна.

Ребята познакомились после того, как Денис Мокроусов приходил к Дмитрию Дмитренко, у последнего были проблемы со спиной. После нескольких сеансов Алена Рапунцель попросила прийти к специалисту, затем узнала у сотрудников его номер, стала переписываться с мужчиной, уходить с ним на свидания, ходить в кино. В итоге молодой человек пришел в Периметр, чтобы быть вместе с избранницей.

Сейчас у влюбленных сложный период, массажист и вовсе, как оказалось, недоволен своей избранницей, тем не менее, отношения заканчивать он не планирует. Сама же молодая мамочка серьезно задумывается об уходе с реалити-шоу, если у нее не выйдет стать счастливой с молодым человеком, она не думает, что сможет снова полюбить. Тем не менее, возвращаться во Владивосток Рапунцель не намерена, она продаст там всю недвижимость и останется в Москве.

Как и любая девушка, Алена Савкина мечтает о роскошной свадьбе, желательно, на берегу моря. Звезда хочет, чтобы вокруг были белые скатерти и столы, родные и близкие. На данный момент у участницы реалити получилось наладить отношения с отцом ее сына Богдана Ильей Яббаровым, а также его нынешней возлюбленной Анастасией Голд. Никаких ссор между бывшими супругами не возникает, каждый день мужчина проводит время с ребенком, много с ним играет и развивает мальчика.

Алена Рапунцель не считает, что детям плохо на проекте, ведь на камеры они не обращают внимания. В периметре есть все для развития малышей, единственное, что не устраивает молодую мамочку - отсутствие режима из-за постоянных разъездов и съемок.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Joker Сегодня, 10:46

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