АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
День весеннего равноденствия: Главные запреты и поверья на 20…
EUR 84.16 USD 78.04
Курс валют на 21.03.2020

Психологии более 300 лет обсуждают вопрос взаимосвязи безумия и гениальности

Более трехсот лет психологи во всем мире обсуждают вопрос взаимосвязи безумия и гениальности. Лучшие специалисты времен разошлись во мнениях в поисках ответа, отстаивая свою теорию «сумасшествия».
Психологии более 300 лет обсуждают вопрос взаимосвязи безумия и гениальности

В середине 19-го века французский психиатр Жак Жозеф Моро де Тур опубликовал первый труд, в котором раскрыл тему причинно-следственной связи между «измененными состояниями» или психо-эмоциональными отклонениями и умственными способностями. Революционная работа стала началом вековой дискуссии, обсуждаемой до сих пор. Первым, кто выступил с категорическим несогласием работы основателя клинической психофармакологии, стал Мари-Жан-Пьер Флуранс. По мнению физиолога, гениальность не может появиться в результате «сумасшествия».

Подобной точки зрения придерживался исследователь Николай Гончаренко, который считал восприятие одаренных людей, как безумных, крайне стереотипным. Согласно его теории, гениям свойственен «созидательный хаос», но это никак не свидетельствует об их психологических отклонениях. По словам американского специалиста Арне Дитриха, причинно-следственной связи, о которой начал говорить Жак Жозеф Моро де Тур на самом деле нет, поскольку не все талантливые люди больны, а не все сумасшедшие – одаренные.

Несмотря на большое количество критики революционного труда 19-го века, невропатолог Чезаре Ломброзо издал книгу «Гений и помешательство», описывающей сходство между «бьющимися в припадке и творящими талантами». Он собрал множество доказательств, подтверждающих причинно-следственную связь, включая мимические особенности и черты характера. Однако ученые лучших медицинских университетов мира и клинических центров психологии до сих пор не могут прийти к одному выводу в спорном вопросе.

+Дзен +Яндекс новости
Наука / Важно
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 10:50

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Психологии более 300 лет обсуждают вопрос взаимосвязи безумия и…
Алена Рапунцель: «Если не построю отношения с Денисом, скорее всего, покину…
Специалисты рассказали об особенностях будущих процессоров…
Ученые разработали методику бесконтактных инъекций на основе охотничьих инстинктов…
Участник проекта "Дом-2" Денис Мокроусов недоволен "волшебством" с Аленой…
«В разы больше умирают от туберкулеза, алкоголизма, нищеты»: Евгений Петросян рассказал о главных угрозах для…
Ученые: Травмы носа повышают риск попадания бактерий в…
Процессор Kirin 820 5G оказался более мощным, чем Kirin…
Участников проекта "Дом-2" Яну Шафееву и Захара Саленко назвали потенциальными победителями в конкурсе "Свадьба на…
Врачи дали рекомендации для пациентов с астмой во время пандемии…
«Британская Кардашьян» Деми Роуз показала обнаженную грудь в новой…
Гендиректора Amazon, Apple и Microsoft рассказали о мерах борьбы с…
В Москве от коронавируса вылечилась…
«Будет печально»: Виктор Дробыш о влиянии пандемии коронавируса на…
В Samsung хотят отказаться от различий в наименованиях планшетов и…
В Сети появились кадры с интимной фотосессии Николая Должанского с супругой…
Ольгу Бузову врачи проверяли на…
Звезда проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель улетела вместе с семьей на Сейшелы на позднем сроке…
NASA назвало бамбук лучшим комнатным растением, которое поглощает…
Выступление Эминема на церемонии вручения "Оскара" едва не закончилось…
Ведущая "Дом-2" Ольга Орлова объяснила, почему не бреет…
Татьяну Брухунову после прибытия из Дубая отправили на…
Юрист Екатерина Духина рассказала, как россияне могут получить отсрочку по кредиту из-за…
«Я видел ее без грима»: Экс-директор Стас Пшеницын рассказал о комплексе Светланы…
Ольга Бузова исполнила хит "Водица" в рок-версии в программе "Comedy…
У осужденного на 23 года Харви Вайнштейна подтвердился…
Илана Юрьева из «Уральских пельменей» осталась без денег и отдыха из-за пандемии…
Представитель Минздрава Олег Салагай заявил, что курящим людям сложнее переносить…
Просмотреть все новости