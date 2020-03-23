Психологии более 300 лет обсуждают вопрос взаимосвязи безумия и гениальности





В середине 19-го века французский психиатр Жак Жозеф Моро де Тур опубликовал первый труд, в котором раскрыл тему причинно-следственной связи между «измененными состояниями» или психо-эмоциональными отклонениями и умственными способностями. Революционная работа стала началом вековой дискуссии, обсуждаемой до сих пор. Первым, кто выступил с категорическим несогласием работы основателя клинической психофармакологии, стал Мари-Жан-Пьер Флуранс. По мнению физиолога, гениальность не может появиться в результате «сумасшествия».Подобной точки зрения придерживался исследователь Николай Гончаренко, который считал восприятие одаренных людей, как безумных, крайне стереотипным. Согласно его теории, гениям свойственен «созидательный хаос», но это никак не свидетельствует об их психологических отклонениях. По словам американского специалиста Арне Дитриха, причинно-следственной связи, о которой начал говорить Жак Жозеф Моро де Тур на самом деле нет, поскольку не все талантливые люди больны, а не все сумасшедшие – одаренные.Несмотря на большое количество критики революционного труда 19-го века, невропатолог Чезаре Ломброзо издал книгу «Гений и помешательство», описывающей сходство между «бьющимися в припадке и творящими талантами». Он собрал множество доказательств, подтверждающих причинно-следственную связь, включая мимические особенности и черты характера. Однако ученые лучших медицинских университетов мира и клинических центров психологии до сих пор не могут прийти к одному выводу в спорном вопросе.