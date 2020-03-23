Специалисты рассказали об особенностях будущих процессоров Intel





Выпуск платформы под кодовым названием Rocket Lake-S ожидается в конце 2020 года. Слухи о RLK-S уже некоторое время распространялись в Сети, но только сейчас появилась конкретная информация о новом процессоре. Наиболее важным нововведением является поддержка PCIe 4.0 и наличие 14-нм технологии. Чипсет также оснастят двадцатью линиями PCIe 4.0, 16 из которых предназначены для подключения видеокарты, а остальные — для SSD.Кроме прочего, изменения коснутся и Comet Lake, которые получат новый сокет LGA 1200. Таким образом замена процессора без материнской платы станет невозможной. Эксперты говорят, что разработчики присматриваются к CPU Intel, в котором появится новая встроенная графика, дополненная интегрированным ускорителем с архитектурой 12-го поколения Intel Xe. Премьера большинства из перечисленных продуктов состоится до начала 2021 года.