Участник проекта "Дом-2" Денис Мокроусов недоволен "волшебством" с Аленой Савкиной





Только недавно Алена Рапунцель высказала свое недовольство по поводу поведения своего возлюбленного - массажиста Дениса Мокроусова. Молодая мамочка, как оказалось, даже попросила мужчину уйти в общую мужскую спальню. Теперь же и сам участник проекта "Дом-2" разъяснил все происходящее. По словам Мокроусова, молодая мамочка совсем его не устраивает в последнее время.Прямо на общем собрании на Лобном месте молодой человек признался, что Алена Савкина хочет ходить по клубам и не контролирует себя после употребления алкоголя. Более того, она совсем не устраивает Дениса Мокроусова в постели. Во время "волшебства", по словам участника проекта "Дом-2", звезда вовсе не проявляет инициативы. Это неплохо, отметил молодой человек, кому-то так нравится, но только не ему, но все люди в этом плане разные.Естественно, после сказанного случился очередной грандиозный скандал, а Савкина, как и ее коллеги, с недоумением поинтересовались, зачем Денис Мокроусов жил на протяжении месяца с нелюбимой женщиной, а теперь еще и рассказал на камеру то, что обычно остается за кадром.