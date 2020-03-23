«В разы больше умирают от туберкулеза, алкоголизма, нищеты»: Евгений Петросян рассказал о главных угрозах для человечества

Как считает юморист, бдительность во время происходящих ныне событий в мире необходима, так как нужно сделать все, чтобы недуг перестал распространяться. В этом отношении Россия преуспела, о чем заявил Петросян, так как правительство и жители все делают правильно. Однако знаменитость беспокоит беспричинная тревога, охватившая людей., - отметил Евгений Ваганович. Он также напомнил, что человечество практически каждый год сталкивается с разными проблемами, а затем перечислил всё, что должно было истребить жителей современного мира. Речь шла о птичьем и свином гриппе, остром респираторном синдроме, «конце света» по предсказанию майя и других явлениях.По словам Петросяна, 10 февраля этого года признано худшим днем с начала вспышки вируса, ведь в Китае от него скончались 108 граждан. При этом шоумен напомнил интернет-пользователям, что существуют болезни, от которых ежедневно умирают люди, что также касается других ситуаций. В связи с этим возлюбленный Татьяны Брухуновой призвал аудиторию сохранять осторожность и не паниковать.