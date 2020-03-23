Участников проекта "Дом-2" Яну Шафееву и Захара Саленко назвали потенциальными победителями в конкурсе "Свадьба на миллион"





Одна из сотрудниц реалити-шоу "Дом-2" во время беседы с поклонниками проекта в Instagram назвала пары, у которых большие шансы победить в этом году в конкурсе "Свадьба на миллион". Неожиданно для многих победителями назвали Захара Саленко и Яну Шафееву. Как известно, в последнее время влюбленные много ссорились, к примеру, брюнетка обижена на молодого человека, ведь он не поддерживает ее амбиции касательно желания стать певицей. Захар Саленко, в свою очередь, винит избранницу в отсутствии поддержки с ее стороны в его стремлении проявить себя в качестве ведущего.Тем не менее, именно эту пару сотрудница проекта "Дом-2" назвала вероятными победителями. После примирения Яна Шафеева, как и Захар Саленко, не раз говорила о готовности стать женой своего возлюбленного.