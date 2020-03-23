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Процессор Kirin 820 5G оказался более мощным, чем Kirin 980

В базе данных бенчмарка Geekbench появились результаты тестов чипсета Kirin 820 5G. Новый процессор оказался более мощным, чем популярный Kirin 980.

Kirin 820 5G - это новый процессор среднего класса от Huawei, отличившийся первой в своем роде поддержкой сетей 5G. Несколько дней назад в Сети опубликовали ключевые спецификации чипсета. Они включали в себя результаты тестов на производительность, которые сравнивали новинку с предшественником в лице Kirin 980 и даже Snapdragon 855 от компании Qualcomm. График, сравнивающий показатели работы трех чипсетов, продемонстрировал, что Kirin 820 5G набрал 3490 баллов в одноядерных испытаниях и 11200 баллов в многопотоковых тестах.

Известно, что передовой Kirin 980 внедряют в самые эксклюзивные флагманы линеек Huawei P30 и Mate 20. Поэтому его скромные результаты удивили многих поклонников бренда. Все же, он не уступил Snapdragon 855 в одноядерных испытаниях. Что касается Kirin 820 5G, то его впечатлительные характеристики достигаются 7-нм технологией с ядрами Cortex-A76 и графическим процессором Mali-G77, которые дополняются обновленными NPU и ISP. Кроме прочего, предстоящий смартфон Honor 30S станет первым продуктом с этим процессором.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:17

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