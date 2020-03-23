Ученые разработали методику бесконтактных инъекций на основе охотничьих инстинктов креветок-богомолов





Ученые поделились, что некоторые взрослые американцы (до 20% всего населения страны) боятся игл и уколов. Новая технология сможет избавить людей от подобных страхов. Исследователи создали методику по примеру креветок-богомолов, наносящих удары своим жертвам методом кавитации. Эти ракообразные применяют мгновенное изменение давления жидкости, чтобы создать пузырьки пара при низком давлении. В новой технологии ученые применяют импульсный лазер, с помощью которого без прямого контакта с кожей пациента поставляют ему в кровь необходимые лекарственные препараты.Ученые подчеркнули - несмотря на разработку методики, дистанционные инъекции не появятся в ближайшее время. Сначала необходимо протестировать их на добровольцах, и только после успешного завершения этого процесса можно будет использовать новую технологию в коммерческих целях.