Ученые: Травмы носа повышают риск попадания бактерий в мозг





Кандидат медицинских наук Хайди Уолкден и ее коллеги из MHIQ в сотрудничестве с представителями UQ в результате проведенных исследований выяснили, что повреждения подкладки внутри носа повышает вероятность проникновение бактерий в мозг. Пути для этого открываются через периферические нервы, что может привести к долгосрочным проблемам со здоровьем. Исследования были проведены в лабораторных условиях на мышах с участием Burkholderia pseudomallei, которая может поражать ЦНС. Эксперимент показал, что для заражения достаточно 24 часов, а при этом инфицируются глиальные клетки, что приводит к преобразованию их защитной функции.Данная инфекция распространяется в некоторых странах юго-восточной Азии, Австралии, а также затрагивает Мадагаскар и Южную Америку. Ученые пришли к выводу, что при травме носа бактерии проникают в мозг незамеченными, что значительно уменьшает шансы на выздоровление. Недуг, вызванный Burkholderia pseudomallei, увеличивает риск возникновения болезни Паркинсона и болезни Альцгеймера.