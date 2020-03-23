Гендиректора Amazon, Apple и Microsoft рассказали о мерах борьбы с коронавирусом





Руководители Amazon, Apple и Microsoft поделились новостями о вкладе их компаний в борьбу с эпидемией COVID-19. Эти меры включали в себя закупку лекарств и средств индивидуальной защиты для передовых медработников. Сюда также относятся создание программных проектов для мониторинга и анализа глобального распространения болезни.Гендиректор Apple Тим Кук проинформировал в соцсети Twitter, что корпорация занимается поиском материалов, необходимых для врачей как в США, так и в странах ЕС. Днями ранее бренд сделал крупное пожертвование в размере 15 млн долларов США на те же цели.Тем временем основатель Amazon Джефф Безос рассказал о переосмыслении складских и логистических операций, которые теперь сосредоточены на основных предметах домашнего обихода. Их интересы концентрируются на товарах повседневного потребления, детских и медицинских принадлежностях.Наконец, глава Microsoft Сатья Наделла сообщила о разработке программного обеспечения для веб-платформ здравоохранения. Эта инициатива поддержала ряд совместных проектов в области передачи данных, в том числе - о глобальном подтверждении случаев заражения коронавирусом.