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Гендиректора Amazon, Apple и Microsoft рассказали о мерах борьбы с коронавирусом

Многие технологические гиганты направляют ресурсы для подавления пандемии коронавируса. Недавно гендиректора Amazon, Apple и Microsoft рассказали о мерах борьбы с COVID-19.
Гендиректора Amazon, Apple и Microsoft рассказали о мерах борьбы с коронавирусом

Руководители Amazon, Apple и Microsoft поделились новостями о вкладе их компаний в борьбу с эпидемией COVID-19. Эти меры включали в себя закупку лекарств и средств индивидуальной защиты для передовых медработников. Сюда также относятся создание программных проектов для мониторинга и анализа глобального распространения болезни.

Гендиректор Apple Тим Кук проинформировал в соцсети Twitter, что корпорация занимается поиском материалов, необходимых для врачей как в США, так и в странах ЕС. Днями ранее бренд сделал крупное пожертвование в размере 15 млн долларов США на те же цели.

Тем временем основатель Amazon Джефф Безос рассказал о переосмыслении складских и логистических операций, которые теперь сосредоточены на основных предметах домашнего обихода. Их интересы концентрируются на товарах повседневного потребления, детских и медицинских принадлежностях.

Наконец, глава Microsoft Сатья Наделла сообщила о разработке программного обеспечения для веб-платформ здравоохранения. Эта инициатива поддержала ряд совместных проектов в области передачи данных, в том числе - о глобальном подтверждении случаев заражения коронавирусом.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:00

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