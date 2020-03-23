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«Британская Кардашьян» Деми Роуз показала обнаженную грудь в новой фотосессии

Деми Роз, которую называют «британской Кардашьян», показала поклонникам в Instagram обнаженную грудь, приняв участие в новой фотосессии. Всего за несколько часов сюжет получил сотни тысяч отметок «Нравится».
«Британская Кардашьян» Деми Роуз показала обнаженную грудь в новой фотосессии

Новый кадр знаменитости привел в восторг большинство интернет-пользователей. В нем Деми Роуз запечатлена топлес, демонстрируя пышный бюст, при этом частично прикрывая его рукой. Модель позировала перед камерой на качелях возле бассейна. Фолловеры не стеснялись писать «британской Кардашьян» самые разные комплименты. По признанию многих юзеров, они мечтают встречаться с такой шикарной девушкой.

При этом нашлись и те, кто переживал за здоровье Деми Роуз. Один из поклонников написал, чтобы она соблюдала правила личной гигиены и мыла руки во избежании столкновения с пандемией коронавируса.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 10:04

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