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Врачи дали рекомендации для пациентов с астмой во время пандемии коронавируса

Американские врачи из колледжа аллергологии и иммунологии дали рекомендации для пациентов с астмой, находящихся в группе наибольшего риска пандемии коронавируса. По их словам, людям с хроническим заболеванием необходимо продолжать лечение и самоизолироваться на время карантина.
Врачи дали рекомендации для пациентов с астмой во время пандемии коронавируса

Согласно данным Американского колледжа при академии аллергологии, в группу риска попадают люди старше 60-ти лет, пациенты с иммунодефицитом и другими хроническими заболеваниями, ослабляющими защитные функции организма. По словам врачей, чтобы не подвергать риску заражения ни себя, ни окружающих, пациентам с астмой важно оставаться дома и не приближаться к другим более чем на 1,8 метра. Также не стоит пренебрегать правилами личной гигиены и тщательно мыть руки 20-30 секунд, использовать спиртосодержащие дезинфекторы и одноразовые салфетки. Кроме того, необходимо обрабатывать небулайзеры перед и после каждого использования.

В ходе научных исследований ученые подтвердили безопасность применения ингаляционных кортикостероидов и биопрепаратов, потому, тем, кто страдает от заболеваний дыхательных путей, не нужно прекращать лечение на время пандемии коронавируса. Более того, медики рекомендуют проконсультироваться с ведущим терапевтом по поводу изменения дозировки в случае проявления первых симптомов респираторной инфекции. Напоследок американские врачи отметили важность соблюдения чистоты в доме и своевременного проветривания помещений.

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Наука / Горячие новости
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 10:09

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