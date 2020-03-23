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В Москве от коронавируса вылечилась школьница

В Москве после успешного лечения от коронавируса из больницы выписали 16-летнюю школьницу. Об этом информирует Анастасия Ракова, пребывающая на посту заммэра города.

Подхватившая CoVID-19 девушка-подросток проходила лечение в столичной инфекционной больнице №1. Школьница смогла достичь полного выздоровления, на фоне чего ее отправили домой. В Москве успешно вылечились уже 9 граждан, что Анастасия Ракова назвала хорошей динамикой. Как известно, 16-летняя россиянка не так давно посещала Италию, но диагноз CoVID-19 не затронул мать девочки, сопровождавшей ее в путешествии. Гражданка была выписана после пребывания на карантине, а отец школьницы до сих пор находится под наблюдением врачей.

Пациенты с коронавирусом проходят специальный курс лечения, а в столичной инфекционной больнице №1 для таких случаев имеются изолированные боксы. Известно, что у 16-летней заболевшей коронавирус протекал в легкой форме, а состояние оставалось удовлетворительным.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:54

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