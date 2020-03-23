В Москве от коронавируса вылечилась школьница





Подхватившая CoVID-19 девушка-подросток проходила лечение в столичной инфекционной больнице №1. Школьница смогла достичь полного выздоровления, на фоне чего ее отправили домой. В Москве успешно вылечились уже 9 граждан, что Анастасия Ракова назвала хорошей динамикой. Как известно, 16-летняя россиянка не так давно посещала Италию, но диагноз CoVID-19 не затронул мать девочки, сопровождавшей ее в путешествии. Гражданка была выписана после пребывания на карантине, а отец школьницы до сих пор находится под наблюдением врачей.Пациенты с коронавирусом проходят специальный курс лечения, а в столичной инфекционной больнице №1 для таких случаев имеются изолированные боксы. Известно, что у 16-летней заболевшей коронавирус протекал в легкой форме, а состояние оставалось удовлетворительным.