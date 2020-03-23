В Samsung хотят отказаться от различий в наименованиях планшетов и смартфонов





Новый планшет от Samsung находится на раннем этапе разработки и вскоре заменит своего предшественника - Galaxy Tab S6. Вместо традиционного наименования по возрастанию, гаджет получит название Galaxy Tab S20 по аналогии с последней серией смартфонов. Эксперты говорят, что новинку вероятно оснастят передовым процессором Snapdragon 865. Хотя планшет сохранит свой 10,5-дюймовый AMOLED-дисплей, его вырезы станут менее заметными.Сетевые источники передают, что продукт появится на рынке в двух версиях: с поддержкой Wi-Fi и с поддержкой Wi-Fi и 5G. Дополнительной информацией производитель поделится в ближайшее время, а премьера предположительного Galaxy Tab S20 намечена на лето 2020 года. По словам инсайдеров, эта дата может быть перенесена. Ведь известно, что смартфоны линейки Galaxy, S20, S20+ и S20 Ultra появились в РФ раньше объявленного срока — 13 марта.