Ольгу Бузову врачи проверяли на рак





Известная российская певица Ольга Бузова, которой недавно исполнилось 34 года, обратилась в больницу для сдачи комплекса анализов, чтобы убедиться в хорошем состоянии собственного организма. Среди прочих анализов была и сдача маркеров на онкологические заболевания. По замечаниям Ольги, важно знать точное состояние своего организма.Как певица рассказала своим подписчикам, лучшей защитой от вирусной или бактериальной инфекции является здоровый иммунитет собственного организма. На своей странице в социальной сети Instagram она дала подписчикам совет повышать иммунитет с помощью хорошего сна, снижения уровня стресса и приема витаминов. Ольга подчеркнула, что это особенно важно в период вспышки эпидемии коронавирусной инфекции.Звезда также дала своим поклонникам совет регулярно делать чекап. Как пояснила Бузова, эта процедура заключается в диагностике всего организма и нужна, чтобы выявить все возможные заболевания, а также факторы риска. По словам исполнительницы, только получив результаты всех анализов врачи смогут оценить полное состояние здоровья.