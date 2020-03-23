«Будет печально»: Виктор Дробыш о влиянии пандемии коронавируса на шоу-бизнес





В первую очередь вспышка заболевания ударила по трудовой деятельности и жизни представителей отечественной эстрады, так как в столицы сейчас не работают театры, музеи и концертные залы. Певцы один за другим отменяют свои выступления, а многие сами решили самоизолироваться из-за риска заразиться коронавирусом. Виктор Дробыш рассказал, как данная ситуация с пандемией отразится на шоу-бизнесе. По словам музыканта, пока что знаменитости спокойно воспринимают вынужденный отпуск и радуются тому, что могут провести время с семьей.Однако, как отметил исполнитель, это не должно длиться слишком долго, так как может ударить по карману не только артистов и продюсеров, но и прокатчиков., - сообщил Дробыш. У него сейчас не работают такие певцы, как Стас Пьеха, Слава, Николай Носков и Наргиз Закирова.