АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
День весеннего равноденствия: Главные запреты и поверья на 20…
EUR 84.16 USD 78.04
Курс валют на 21.03.2020

«Будет печально»: Виктор Дробыш о влиянии пандемии коронавируса на шоу-бизнес

Из-за пандемии многие артисты остались без работы. Виктор Дробыш высказал журналистам свое мнение о влиянии коронавируса на шоу-бизнес.
«Будет печально»: Виктор Дробыш о влиянии пандемии коронавируса на шоу-бизнес

В первую очередь вспышка заболевания ударила по трудовой деятельности и жизни представителей отечественной эстрады, так как в столицы сейчас не работают театры, музеи и концертные залы. Певцы один за другим отменяют свои выступления, а многие сами решили самоизолироваться из-за риска заразиться коронавирусом. Виктор Дробыш рассказал, как данная ситуация с пандемией отразится на шоу-бизнесе. По словам музыканта, пока что знаменитости спокойно воспринимают вынужденный отпуск и радуются тому, что могут провести время с семьей.

Однако, как отметил исполнитель, это не должно длиться слишком долго, так как может ударить по карману не только артистов и продюсеров, но и прокатчиков. «Если «перерыв» затянется на несколько месяцев, будет печально», - сообщил Дробыш. У него сейчас не работают такие певцы, как Стас Пьеха, Слава, Николай Носков и Наргиз Закирова.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 09:48

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Психологии более 300 лет обсуждают вопрос взаимосвязи безумия и…
Алена Рапунцель: «Если не построю отношения с Денисом, скорее всего, покину…
Специалисты рассказали об особенностях будущих процессоров…
Ученые разработали методику бесконтактных инъекций на основе охотничьих инстинктов…
Участник проекта "Дом-2" Денис Мокроусов недоволен "волшебством" с Аленой…
«В разы больше умирают от туберкулеза, алкоголизма, нищеты»: Евгений Петросян рассказал о главных угрозах для…
Ученые: Травмы носа повышают риск попадания бактерий в…
Процессор Kirin 820 5G оказался более мощным, чем Kirin…
Участников проекта "Дом-2" Яну Шафееву и Захара Саленко назвали потенциальными победителями в конкурсе "Свадьба на…
Врачи дали рекомендации для пациентов с астмой во время пандемии…
«Британская Кардашьян» Деми Роуз показала обнаженную грудь в новой…
Гендиректора Amazon, Apple и Microsoft рассказали о мерах борьбы с…
В Москве от коронавируса вылечилась…
«Будет печально»: Виктор Дробыш о влиянии пандемии коронавируса на…
В Samsung хотят отказаться от различий в наименованиях планшетов и…
В Сети появились кадры с интимной фотосессии Николая Должанского с супругой…
Ольгу Бузову врачи проверяли на…
Звезда проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель улетела вместе с семьей на Сейшелы на позднем сроке…
NASA назвало бамбук лучшим комнатным растением, которое поглощает…
Выступление Эминема на церемонии вручения "Оскара" едва не закончилось…
Ведущая "Дом-2" Ольга Орлова объяснила, почему не бреет…
Татьяну Брухунову после прибытия из Дубая отправили на…
Юрист Екатерина Духина рассказала, как россияне могут получить отсрочку по кредиту из-за…
«Я видел ее без грима»: Экс-директор Стас Пшеницын рассказал о комплексе Светланы…
Ольга Бузова исполнила хит "Водица" в рок-версии в программе "Comedy…
У осужденного на 23 года Харви Вайнштейна подтвердился…
Илана Юрьева из «Уральских пельменей» осталась без денег и отдыха из-за пандемии…
Представитель Минздрава Олег Салагай заявил, что курящим людям сложнее переносить…
Просмотреть все новости