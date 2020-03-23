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В Сети появились кадры с интимной фотосессии Николая Должанского с супругой Екатериной

В Сети появились кадры участника проекта "Дом-2" Николая Должанского вместе с избранницей по имени Екатерина. Как известно, жена шоумена мечтает пробиться в шоу-бизнес, и верит, что ее ребенок родится в "золотых" пеленках.
В Сети появились кадры с интимной фотосессии Николая Должанского с супругой Екатериной

Пребывание участника проекта "Дом-2" Николая Должанского вместе с его избранницей в Периметре вызывает у поклонников неоднозначные эмоции. Многие отмечают, смотреть на их поцелуи омерзительно, не говоря уже о том, как мило влюбленные общаются без камер. Тем не менее, недавно в Сети появились кадры с интимной фотосессии пары, что и вовсе привело фанатов реалити в шок.

На снимках Николай Должанский сидит на старом потрепанном диване, а его избранница - у него на руках, в кофте и нижнем белье. Примечательно, что уже на следующем кадре шоумен снимает с Екатерины белье и шлепает ее по ягодицам. Практически все, кто следит за жизнью пары в Периметре, отметили, что показывать подобные вещи в интернете просто недопустимо.

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Добавил: Joker Сегодня, 09:41

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