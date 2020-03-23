В Сети появились кадры с интимной фотосессии Николая Должанского с супругой Екатериной





Пребывание участника проекта "Дом-2" Николая Должанского вместе с его избранницей в Периметре вызывает у поклонников неоднозначные эмоции. Многие отмечают, смотреть на их поцелуи омерзительно, не говоря уже о том, как мило влюбленные общаются без камер. Тем не менее, недавно в Сети появились кадры с интимной фотосессии пары, что и вовсе привело фанатов реалити в шок.На снимках Николай Должанский сидит на старом потрепанном диване, а его избранница - у него на руках, в кофте и нижнем белье. Примечательно, что уже на следующем кадре шоумен снимает с Екатерины белье и шлепает ее по ягодицам. Практически все, кто следит за жизнью пары в Периметре, отметили, что показывать подобные вещи в интернете просто недопустимо.