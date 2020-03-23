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NASA назвало бамбук лучшим комнатным растением, которое поглощает токсины

NASA назвало бамбук лучшим комнатным растением, которое поглощает токсины. В результате проведенных исследований ученые обнаружили его уникальные свойства, в том числе положительное влияние на здоровье человека.
NASA назвало бамбук лучшим комнатным растением, которое поглощает токсины

Они провели ряд экспериментов в рамках программы «Чистый воздух». Сотрудники из Национального управления по аэронавтике проанализировали развитие 19-ти комнатных растений в условиях космического пространства и их взаимодействие с окружающей средой. Как выяснилось, бамбук не только наиболее эффективно поглощает токсины, но и положительно влияет на здоровье человека.

Bambusa vulgaris относится к роду многолетних и вечнозеленых растений, которые устойчивы к резким изменениям климата, благодаря чему способны расти в неблагоприятных условиях. Нередко их используют в Азии и на Дальнем Востоке для лечения людей, однако наибольшая польза заключается в очищении воздуха и ликвидации токсичных веществ в окружающей среде. Ученые рекомендуют выращивать декоративные виды бамбуковых в условиях квартиры или дома. Они сообщают, что для насыщения кислородом 30 квадратных метров помещения необходимо разместить 2 – 3 вазона.

Кроме того, по словам исследователей, комнатные растения способны снимать стресс, восстанавливать трудоспособность и помогать в борьбе с бессонницей.

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Наука / Главные новости
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 09:30

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