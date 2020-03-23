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Звезда проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель улетела вместе с семьей на Сейшелы на позднем сроке беременности

Звезда проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель вместе с Дмитрием Дмитренко и дочерью Василисой улетела на Сейшелы, несмотря на поздний срок беременности. Поклонники осудили молодую мамочку за то, что она подвергает свое здоровье риску такими длительными перелетами.
Звезда проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель улетела вместе с семьей на Сейшелы на позднем сроке беременности

Звезда проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель уже успела показать снимки с курорта в купальнике, рассказав о жизни на острове. Молодая мамочка отметила, что для перелета она надела компрессионные гольфы, однако все равно ноги опухли, она и Дмитрий Дмитренко практически не спали, ведь по прилету попали сразу на съемку.

Фанаты осудили кумира за халатное отношение к беременности, ведь уже в апреле у семейства Рапунцель родится второй ребенок. Жить они будут на отдельной вилле, а встречаться с остальными коллегами по проекту на роскошной яхте. Участница реалити отметила, ей все нравится, они хорошо устроились, несмотря на то, что два раза она едва выдержала посадку и приземление самолетов.

Как известно, в мире сейчас распространяется пандемия коронавируса, а потому фанаты проекта "Дом-2" переживают за беременную Рапунцель. Впрочем, сама она готовится к родам и не обращает внимания ни на какие плохие новости.

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Добавил: Joker Сегодня, 09:32

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