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Выступление Эминема на церемонии вручения "Оскара" едва не закончилось провалом

Рэпер Эминем признался, что его номер в рамках церемонии вручения “Оскара” в 2020 году едва не завершился громким провалом. Артист не желает просматривать запись выступления.
Выступление Эминема на церемонии вручения "Оскара" едва не закончилось провалом

Как известно, в рамках посвященной вручению “Оскара” церемонии Эминем выступил в качестве приглашенной звезды с песней “Lose Yourself”. Лишь недавно стало известно, что этот номер был на грани срыва, а у самого артиста он вызывает только гнев. В интервью изданию NME он рассказал, что во время выступления аппаратура, предназначенная для того, что артист мог слышать себя, буквально вывалилась. Из-за ненадежного крепления она болталась на уровне колен музыканта, что создало дополнительные трудности.

Эминем смог достойно выступить на мероприятии, но эту запись он предпочитает не просматривать, поскольку воспоминания о трудностях вызывают только гнев.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:24

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