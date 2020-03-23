Выступление Эминема на церемонии вручения "Оскара" едва не закончилось провалом
Рэпер Эминем признался, что его номер в рамках церемонии вручения “Оскара” в 2020 году едва не завершился громким провалом. Артист не желает просматривать запись выступления.
Как известно, в рамках посвященной вручению “Оскара” церемонии Эминем выступил в качестве приглашенной звезды с песней “Lose Yourself”. Лишь недавно стало известно, что этот номер был на грани срыва, а у самого артиста он вызывает только гнев. В интервью изданию NME он рассказал, что во время выступления аппаратура, предназначенная для того, что артист мог слышать себя, буквально вывалилась. Из-за ненадежного крепления она болталась на уровне колен музыканта, что создало дополнительные трудности.
Эминем смог достойно выступить на мероприятии, но эту запись он предпочитает не просматривать, поскольку воспоминания о трудностях вызывают только гнев.
Как известно, в рамках посвященной вручению “Оскара” церемонии Эминем выступил в качестве приглашенной звезды с песней “Lose Yourself”. Лишь недавно стало известно, что этот номер был на грани срыва, а у самого артиста он вызывает только гнев. В интервью изданию NME он рассказал, что во время выступления аппаратура, предназначенная для того, что артист мог слышать себя, буквально вывалилась. Из-за ненадежного крепления она болталась на уровне колен музыканта, что создало дополнительные трудности.
Эминем смог достойно выступить на мероприятии, но эту запись он предпочитает не просматривать, поскольку воспоминания о трудностях вызывают только гнев.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:24