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Ведущая "Дом-2" Ольга Орлова объяснила, почему не бреет ноги

В эфире телевизионного шоу ведущая телепроекта «Дом-2» призналась, что у неё не растут волосы на ногах.
Ведущая "Дом-2" Ольга Орлова объяснила, почему не бреет ноги

Телеведущая и певица Ольга Орлова на съемках телешоу в эфире одного из федеральных каналов сказала, что ей не приходится брить ноги. В телешоу обсуждали различные изъяны тела. В показанном сюжете говорилось, что некоторые голливудские звёзды перестали удалять волосы с подмышек и кожи ног. Они называют это пропагандой естественной красоты.

Как рассказала Ольга Орлова, ей не приходится брить ноги, потому что на них не растут волосы. Она согласна со многими толерантными взглядами, которые сейчас продвигаются на западе, но не брить подмышки - это неправильно.
Такого же мнения придерживается и Олег Газманов. По его мнению, это не эстетично и не стоит специально показывать людям свои плохие стороны.

По мнению актрисы Анны Казючиц, вид ухоженных женских ног и подмышек должен вызывать позитивные эмоции. Также в эфире прозвучало признание Аркадия Укупника, что однажды ему пришлось брить собственные ноги. На съемках одного из своих клипов он должен был предстать в женском образе и стилист настоял на бритье.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:10

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