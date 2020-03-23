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Татьяну Брухунову после прибытия из Дубая отправили на карантин

Татьяна Брухунова недавно вернулась из Дубая, где проводила свой отпуск. Вот только после прибытия в Россию возлюбленную Евгения Петросяна отправили на домашний карантин.
Татьяну Брухунову после прибытия из Дубая отправили на карантин

Знаменитость собиралась посвятить себя работе после возвращения из ОАЭ, однако к вынужденной самоизоляции отнеслась спокойно. Пара отдыхала в Дубае, где Татьяна Брухунова часто выходила на связь с подписчиками в Instagram. Кроме этого, она регулярно размещала новые снимки с курорта. Тогда многие фанаты не понимали, почему ассистент Евгения Вагановича улетела отдыхать за границу в период вспышки коронавируса. Изначально 31-летняя партнерша артиста убеждала недоброжелателей в том, что соблюдает правила гигиены. Затем она заявила, что будет блокировать страницы тех, что пишет про пандемию.

Тем не менее паре пришлось столкнуться с некоторыми проблемами после возвращения домой. Теперь Брухунова находится на домашнем карантине, чему даже обрадовалась. В свободное время помощница Петросяна собирается читать книги и журналы.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 09:07

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