«Я видел ее без грима»: Экс-директор Стас Пшеницын рассказал о комплексе Светланы Лободы





По словам представителя российского шоу-бизнеса, он дружит с артистами, с которыми сотрудничает, в связи с чем не хочет говорить об их комплексах. Однако это не относится к Светлане Лободе, так как они с менеджером расстались с большим скандалом. Как отметил Стас Пшеницын, знаменитость всегда на час задерживает шоу, поскольку «приводит себя в порядок». Главным комплексом исполнительницы является отсутствие пятой точки. Концертный директор добавил, что видел экс-подопечную без грима и «поролоновых вещей». При этом он не знает, как к этому относится.Некоторые гости, присутствующие в студии, раскритиковали бывшего представителя Лободы и заявили, что о подобных вещах не говорят публично. Как отметила певица Ольга Орлова, у Пшеницына присутствует «комплекс обиженного мужчины», из-за которого он так высказывается о звезде шоу-бизнеса., - подчеркнула телеведущая.