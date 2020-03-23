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Ольга Бузова исполнила хит "Водица" в рок-версии в программе "Comedy Club"

Ольга Бузова стала гостьей программы "Comedy Club". Звезда вышла на сцену в необычном образе, порадовав поклонников новым рок-исполнением своего нашумевшего хита под названием "Водица".
Ольга Бузова исполнила хит "Водица" в рок-версии в программе "Comedy Club"

На сцену телеведущая проекта "Дом-2" вышла в жакете и шортах белого цвета, а дополнила образ сапогами в тон. Вместе с музыкантами звезда представила свой хит "Водица" в стиле российского рока, чем удивила своих преданных поклонников. Всем новое звучание композиции пришлось по вкусу.

Зал подпевал Ольге Бузовой во время исполнения, в итоге ей даже посоветовали создать в рок-стиле новый альбом.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Joker Сегодня, 08:48

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