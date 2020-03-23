У осужденного на 23 года Харви Вайнштейна подтвердился коронавирус
У приговоренного к 23 годам тюремного заключения кинопродюсера Харви Вайнштейна был подтвержден коронавирус. Слова инсайдера об этом передает таблоид Daily Mirror.
Известно, что Харви Вайнштейн сдал анализ на коронавирус в тюрьме, после чего подтвердился положительный результат. На данный момент заключенный находится на карантине. В день вынесения приговора кинопродюсер был госпитализирован в больницу, но тот случай не связывают с CoVID-19.
Недавно вина Вайнштейна была доказана после нескольких обвинений в сексуальных домогательствах. Он оказался в центре большого скандала в Голливуде, когда десятки знаменитостей с мировым именем выступили против него в суде.
Известно, что Харви Вайнштейн сдал анализ на коронавирус в тюрьме, после чего подтвердился положительный результат. На данный момент заключенный находится на карантине. В день вынесения приговора кинопродюсер был госпитализирован в больницу, но тот случай не связывают с CoVID-19.
Недавно вина Вайнштейна была доказана после нескольких обвинений в сексуальных домогательствах. Он оказался в центре большого скандала в Голливуде, когда десятки знаменитостей с мировым именем выступили против него в суде.
Культура
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:39