У осужденного на 23 года Харви Вайнштейна подтвердился коронавирус





Известно, что Харви Вайнштейн сдал анализ на коронавирус в тюрьме, после чего подтвердился положительный результат. На данный момент заключенный находится на карантине. В день вынесения приговора кинопродюсер был госпитализирован в больницу, но тот случай не связывают с CoVID-19.Недавно вина Вайнштейна была доказана после нескольких обвинений в сексуальных домогательствах. Он оказался в центре большого скандала в Голливуде, когда десятки знаменитостей с мировым именем выступили против него в суде.