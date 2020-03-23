Илана Юрьева из «Уральских пельменей» осталась без денег и отдыха из-за пандемии коронавируса

Артистка собиралась отправиться в отпуск со своими родными и очень надеялась, что все получится, так как приобрела билеты заранее. Однако из отеля пришло уведомление о закрытии его на 3 месяца. Как сказала Илана Юрьева, сейчас на всех островах перестают работать данные учреждения. Она также добавила, что нет официальных документов, подтверждающих закрытие границ, поэтому потраченные на билеты деньги знаменитости никто не вернул., - поделилась звезда «Уральских пельменей». Во время карантина она планирует смотреть дома телесериалы.В комментариях не все фолловеры посочувствовали актрисе. Как отметили некоторые, во время пандемии коронавируса не стоит куда-то ездить, так что Юрьева должна была проявить сознательность. Другие подписчики написали, что у других людей нет в доме еды, а у артистов главная проблема – это отдых.