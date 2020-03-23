Представитель Минздрава Олег Салагай заявил, что курящим людям сложнее переносить коронавирус





По словам эксперта ВОЗ, в случае коронавируса курение становится дополнительным фактором риска. Сотрудники из Университета Гарварда и UoC провели исследование, доказывающее, что курильщики в 1,4 раза повышают вероятность возникновения тяжелых симптомов при CoVID-19. При этом шансы попадания в реанимацию возрастают в 2,4 раза, если сравнивать с пациентами, которые не курят. Согласно опубликованным в научном журнале Scientific American результатам эксперимента, граждане, которые курят, повышают риск развития хронических заболеваний, что критично при коронавирусе.По состоянию на утро 23 марта в мире подтверждено более 343 тысяч случаев заражения CoVID-19, согласно данным DXY и BNO. При этом в России есть 367 пациентов с данным диагнозом.