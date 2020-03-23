Брат участницы «Дом-2» Александры Узерцовой накинулся на Илью Подобрея в студии





В последним эфире шоу «Бородина против Бузовой», где определяли кандидатуры участников, которые покинут периметр, обсуждали пару Александры Узерцовой и Ильи Подобрея. Молодые люди несколько последних дней посвятили ругани и выяснению отношений. Не единожды дело доходило даже до драк.Когда Саша нашла откровенную переписку молодого человека с другой девушкой, Илья накинулся на неё избил. Увиденные кадры избиения шокировали и Ольгу Бузову и Ксению Бородину, они были уверены, что Подобрей не сможет себе такого позволить. Также на шоу присутствовал Алексей Мельник, который является двоюродным братом Узерцовой. Уже в начале передачи он сказал Илье, что не будет просто наблюдать за издевательствами над девушкой.Он рассказал, что семья изначально противилась участию Саши в телестройке, но теперь родные требуют защитить девушку. В ответ на хамство Ильи Подобрея брат Узерцовой пообещал найти людей в Пензе, которые смогут наказать молодого человека.