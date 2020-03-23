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Участник проекта "Дом-2" Илья Яббаров заявил о своем уходе за Периметр

Участник проекта "Дом-2" Илья Яббаров в очередной раз решил покинуть периметр реалити-шоу. По словам мужчины, он порядком устал от женщин, а Анастасия Голд оказалась не той, с кем он хотел бы провести всю жизнь.
Участник проекта "Дом-2" Илья Яббаров заявил о своем уходе за Периметр

В разговоре с коллегой Даниилом Сахновым Илья Яббаров признался, что Голд его разочаровала. Только недавно, стоит отметить, брюнетка разоблачила избранника, признавшись, что он купил ей кольцо за 10 тысяч рублей, тогда как сам заявил, что потратил на него 50 тысяч. Такой поворот событий мужчине явно не понравился, он заявил, что устал от женщин в своей жизни и готов уйти с проекта "Дом-2" ради новой работы.

Кроме того, Анастасия Голд узнала, что деньги, которые влюбленные откладывали на новую квартиру в Москве, Яббаров тратил на строительство собственного дома в своем городе. Пока никто в уход мужчины не верит, но многие уверены, что в то же время таким образом он может провоцировать избранницу уйти за ворота. Якобы Анастасия Голд покинет реалити-шоу вслед за ним, а потом Яббаров сможет вернуться, зацепившись за Рапунцель, а вот девушке вход назад будет закрыт.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Joker Сегодня, 07:45

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