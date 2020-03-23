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"На физкультуре была всегда последней": Телеведущая Ольга Орлова рассказала о комплексах из-за маленького роста

Телеведущая Ольга Орлова на шоу "Звезды сошлись" рассказала о своих комплексах, от которых страдала в юношеские годы. Оказалось, что звезда проекта "Дом-2" всегда переживала из-за своего маленького роста.
"На физкультуре была всегда последней": Телеведущая Ольга Орлова рассказала о комплексах из-за маленького роста

Телеведущая Ольга Орлова вспомнила, что в юношеские годы ей было достаточно тяжело. На уроках физкультуры именно на ней заканчивался счет, ведь рост звезды составляет всего 157 сантиметров. Со временем переживания ушли, но тогда для певицы, как оказалось, было болезненно переживать тот период.

В числе тех, кто вспомнил свои юношеские годы, оказались на шоу Наталья Сенчукова, певица переживала из-за худобы, а также Аркадий Укупник, его страхом было раннее облысение, ведь отец исполнителя лишился волос в 40 лет.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Joker Сегодня, 07:41

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