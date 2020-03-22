"Слезы сами лились из глаз": Ксения Собчак рассказала о впечатлениях от фильма "Боль и слава"





Режиссером картины стал Педро Альмодовара. На своей странице в Instagram Ксения Собчак рассказала, что именно этот фильм, а также нашумевшие "Паразиты" стали для нее самыми значимыми за прошедший год. Знаменитость решила поделиться с фолловерами названиями фильмов и книг, которые бы она могла рекомендовать. Многосерийные картины, как оказалось, жена Константина Богомолова не любит, называя их "дешевыми наркотиками", а вот картину "Боль и слава" - знаковой для себя.Мысленно, отметила Ксения Собчак, она постоянно возвращается к этому фильму, а концовка и вовсе заставляет ее плакать, "как идиотку". Многие поклонники удивились, что эпатажная звезда обладает настолько ранимой душой, но отметили, что она всегда советует хорошие материалы, достойные внимания.