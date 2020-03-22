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"Слезы сами лились из глаз": Ксения Собчак рассказала о впечатлениях от фильма "Боль и слава"

Телеведущая Ксения Собчак поделилась с поклонниками впечатлениями от просмотра фильма "Боль и слава". Эпатажная светская львица отметила, что просто не могла сдержать эмоций, а слезы сами лились из глаз.
"Слезы сами лились из глаз": Ксения Собчак рассказала о впечатлениях от фильма "Боль и слава"

Режиссером картины стал Педро Альмодовара. На своей странице в Instagram Ксения Собчак рассказала, что именно этот фильм, а также нашумевшие "Паразиты" стали для нее самыми значимыми за прошедший год. Знаменитость решила поделиться с фолловерами названиями фильмов и книг, которые бы она могла рекомендовать. Многосерийные картины, как оказалось, жена Константина Богомолова не любит, называя их "дешевыми наркотиками", а вот картину "Боль и слава" - знаковой для себя.

Мысленно, отметила Ксения Собчак, она постоянно возвращается к этому фильму, а концовка и вовсе заставляет ее плакать, "как идиотку". Многие поклонники удивились, что эпатажная звезда обладает настолько ранимой душой, но отметили, что она всегда советует хорошие материалы, достойные внимания.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Joker Сегодня, 21:38

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