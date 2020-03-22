"Слезы сами лились из глаз": Ксения Собчак рассказала о впечатлениях от фильма "Боль и слава"
Телеведущая Ксения Собчак поделилась с поклонниками впечатлениями от просмотра фильма "Боль и слава". Эпатажная светская львица отметила, что просто не могла сдержать эмоций, а слезы сами лились из глаз.
Режиссером картины стал Педро Альмодовара. На своей странице в Instagram Ксения Собчак рассказала, что именно этот фильм, а также нашумевшие "Паразиты" стали для нее самыми значимыми за прошедший год. Знаменитость решила поделиться с фолловерами названиями фильмов и книг, которые бы она могла рекомендовать. Многосерийные картины, как оказалось, жена Константина Богомолова не любит, называя их "дешевыми наркотиками", а вот картину "Боль и слава" - знаковой для себя.
Мысленно, отметила Ксения Собчак, она постоянно возвращается к этому фильму, а концовка и вовсе заставляет ее плакать, "как идиотку". Многие поклонники удивились, что эпатажная звезда обладает настолько ранимой душой, но отметили, что она всегда советует хорошие материалы, достойные внимания.
Режиссером картины стал Педро Альмодовара. На своей странице в Instagram Ксения Собчак рассказала, что именно этот фильм, а также нашумевшие "Паразиты" стали для нее самыми значимыми за прошедший год. Знаменитость решила поделиться с фолловерами названиями фильмов и книг, которые бы она могла рекомендовать. Многосерийные картины, как оказалось, жена Константина Богомолова не любит, называя их "дешевыми наркотиками", а вот картину "Боль и слава" - знаковой для себя.
Мысленно, отметила Ксения Собчак, она постоянно возвращается к этому фильму, а концовка и вовсе заставляет ее плакать, "как идиотку". Многие поклонники удивились, что эпатажная звезда обладает настолько ранимой душой, но отметили, что она всегда советует хорошие материалы, достойные внимания.