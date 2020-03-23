Елена Север дала новое звучание рок-балладе Кузьмина «Золотая карусель»

В новом видео певицу можно увидеть в загадочном образе в компании мистических героев волшебного мира. Именно таким стал проект с участием Елены Север согласно задумке Олега Гусева. Как сказал режиссёр, жанр, использовавшийся для съёмок – очень редкий для отечественной музыки, а готовность знаменитости к экспериментам в плане творчества превратила рок-балладу Кузьмина в довольно интересную работу за последние годы. Удалось это исполнительнице за счет эмоционального исполнения «Золотой карусели» и современной музыкальной подачи.Гусев отметил, что для песни сделали оригинальную аранжировку, что позволило Север «расправить крылья». Также клипмейкер назвал певицу творческой личностью и добавил, что было приятно с ней работать. Впервые баллада в исполнении звезды эстрады прозвучала на фестивале «Белые ночи Санкт-Петербурга».