Сериал «Содержанки» с Дарьей Мороз зрители подвергли жесткой критике

Перед выходом на экраны последней серии второго сезона сериала «Содержанки» Дарья Мороз поинтересовалась у поклонников, как сильно они ожидают финала и каким, по их мнению, он должен быть. Вместе хвалебных отзывов зрители раскритиковали проект. Они заявили, что в «Содержанках» море цинизма, а еще затянутый сюжет, вялые артисты и примитивные диалоги. Комплиментов удостоились лишь работа гримеров, которые сделали из актрис настоящих красавиц.К слову, сериал «Содержанки» не оценили также пользователи сайта Kinopoisk.ru. Проект собрал массу негативных отзывов и лишь 6 баллов популярности из 10 возможных. Самое большое разочарование зрителей - они никак не могут понять главного посыла этой ленты.