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"Я такого давно не видела": Ксения Бородина назвала свадьбу Венцеслава Венгржановского "цирком"

Не так давно стало известно, что экс-участник скандального реалити-шоу "Дом-2" Венцеслав Венгржановский женился во второй раз, а его избранницей стала Дарья Некрасова. Увидев видео с торжества, телеведущая Ксения Бородина назвала происходящее "цирком", опубликовав кадры на своей странице в Instagram.
"Я такого давно не видела": Ксения Бородина назвала свадьбу Венцеслава Венгржановского "цирком"

Праздновать торжественное событие Венцеслав Венгржановский и его избранница решили в одном из самых престижных ресторанов Москвы. Для бывшего проектанта это уже второй брак, а вот для девушки - первый. Тем не менее, как оказалось, свадьба не обошлась без непредвиденных событий. В самый разгар торжества перед гостями появился Дмитрий Торин, шоумен и блогер. Он стал упрекать присутствующих в том, что они устроили праздник в разгар карантина, когда все предпочитают соблюдать режим самоизоляции.

Но и на этом все не закончилось. Позже в зал ворвалась девушка по имени Виктория, с заявлением, что она беременна от жениха. Брюнетка готова была пройти тест прямо при гостях, однако жена Венгржановского не выдержала и убежала с праздника в слезах. Сама потенциальная будущая мама попросила вызвать ей скорую, так как страдает от панических атак.

Гости Венцеслава Венгржановского и его жены ничего не рассказали о происходящем, но телеведущая Ксения Бородина в своем микроблоге в Instagram опубликовала несколько кадров с торжества в разделе Stories, отметив, что "она такого давно не видела и просто умирает от смеха". Также Бородина поинтересовалась, почему бывший проектант не позвал на свадьбу Шаляпина, а также зачем было на этот "цирк" звать родителей. Когда у телезвезды поинтересовались, не постановка ли это для "Дома-2", Бородина отметила, что Венгржановский на самом деле так живет.

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Добавил: Joker Сегодня, 21:19

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