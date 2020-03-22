"Я такого давно не видела": Ксения Бородина назвала свадьбу Венцеслава Венгржановского "цирком"





Праздновать торжественное событие Венцеслав Венгржановский и его избранница решили в одном из самых престижных ресторанов Москвы. Для бывшего проектанта это уже второй брак, а вот для девушки - первый. Тем не менее, как оказалось, свадьба не обошлась без непредвиденных событий. В самый разгар торжества перед гостями появился Дмитрий Торин, шоумен и блогер. Он стал упрекать присутствующих в том, что они устроили праздник в разгар карантина, когда все предпочитают соблюдать режим самоизоляции.Но и на этом все не закончилось. Позже в зал ворвалась девушка по имени Виктория, с заявлением, что она беременна от жениха. Брюнетка готова была пройти тест прямо при гостях, однако жена Венгржановского не выдержала и убежала с праздника в слезах. Сама потенциальная будущая мама попросила вызвать ей скорую, так как страдает от панических атак.Гости Венцеслава Венгржановского и его жены ничего не рассказали о происходящем, но телеведущая Ксения Бородина в своем микроблоге в Instagram опубликовала несколько кадров с торжества в разделе Stories, отметив, что "она такого давно не видела и просто умирает от смеха". Также Бородина поинтересовалась, почему бывший проектант не позвал на свадьбу Шаляпина, а также зачем было на этот "цирк" звать родителей. Когда у телезвезды поинтересовались, не постановка ли это для "Дома-2", Бородина отметила, что Венгржановский на самом деле так живет.