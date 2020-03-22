Александр Панайотов прогулялся по пляжу с супругой, которую прячет от публики

Известно, что Александр Панайотов состоит в официальном браке со своим директором Екатериной Кореневой. Артист не афиширует свою личную жизнь и скрывает от публики все проявления чувств, но недавно он публично признался супруге в любви, что сильно удивило поклонников. Певец показал в своем микроблоге шпионский кадр, который был сделан во время прогулки звезды по набережной. На снимке запечатлено, как он нежно обнимает свою жену, а в подписи к фото Панайотов написал: “I love you”. В комментариях поклонники Панайотова были восхищены совместным снимком кумира с его женой. Фотографию похвалили также коллеги певца, а именно Маргарита Позоян и Мария Зайцева.Александр Панайотов рассказал о своем браке с Екатериной Кореневой лишь осенью 2019 года, а до этого он скрывал наличие жены больше года.