АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
День весеннего равноденствия: Главные запреты и поверья на 20…
EUR 84.16 USD 78.04
Курс валют на 21.03.2020

Александр Панайотов прогулялся по пляжу с супругой, которую прячет от публики

Александр Панайотов был замечен на пляже вместе с супругой, которую прячет от публики. Шпионский снимок артист самостоятельно “слил” на своей странице в сети Instagram.

Известно, что Александр Панайотов состоит в официальном браке со своим директором Екатериной Кореневой. Артист не афиширует свою личную жизнь и скрывает от публики все проявления чувств, но недавно он публично признался супруге в любви, что сильно удивило поклонников. Певец показал в своем микроблоге шпионский кадр, который был сделан во время прогулки звезды по набережной. На снимке запечатлено, как он нежно обнимает свою жену, а в подписи к фото Панайотов написал: “I love you”. В комментариях поклонники Панайотова были восхищены совместным снимком кумира с его женой. Фотографию похвалили также коллеги певца, а именно Маргарита Позоян и Мария Зайцева.

Александр Панайотов рассказал о своем браке с Екатериной Кореневой лишь осенью 2019 года, а до этого он скрывал наличие жены больше года.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 22:30

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Санкт-Петербурге скончался известный хореограф Николай…
"Слезы сами лились из глаз": Ксения Собчак рассказала о впечатлениях от фильма "Боль и…
«Ирина Леонова осталась одна с семью детьми»: Хейтеры высказались о браке Юлии Снигирь с Евгением…
"Я такого давно не видела": Ксения Бородина назвала свадьбу Венцеслава Венгржановского…
Пластмассовые цветы и черные кроссовки под белым платьем: Экс-участница проекта "Дом-2" Катя Жужа показала видео со свадьбы в…
Участница “Голоса.Дети” Арина Орлова своим талантом заставила Басту четыре раза нажать на красную…
Психологи выяснили, с чем сталкиваются пожилые люди после выхода на…
«С моей челюстью маска — идеальный аксессуар»: Ксения Собчак поиронизировала над своей…
"Берегите себя": Ольга Бузова призвала поклонников заботиться о своем…
У Пласидо Доминго обнаружили…
Дмитрий Дмитренко попросил Дениса Мокроусова взять на себя ответственность за возлюбленную с…
Музыкальное шоу «Голос. Дети» могут закрыть из-за…
The Sun: Коронавирус добрался до Букингемского…
"Мне все равно на дешевый выпендреж": Сын Алены Водонаевой раскритиковал ее образ для…
Клавишник Bon Jovi Дэвид Брайан заразился…
Участник проекта "Дом-2" Денис Мокроусов назвал Дмитрия Дмитренко…
Переживания из-за пандемии коронавируса вынудили жителя Израиля вернуть украденный древний…
Ксения Собчак и Константин Богомолов устроили "интимные ласки" в дорогом…
Выбывший из проекта «Маска» Алексей Глызин рассказал о впечатлениях от участия в…
Пять военных Северного флота ВМФ РФ пострадали при взрыве боеприпаса под…
Доктор Комаровский показал на видео процесс приготовления антисептика в домашних…
Индийские эксперты озвучили шесть позитивных новостей о…
В Москве охранник не пустил скорую помощь с умирающим пациентом в…
Лиза Галкина устроила домашний показ мод в клетчатых кюлотах от Стефании…
Ученые: Употребление одного авокадо в день благоприятно влияет на здоровье…
Супруг Веры Брежневой Константин Меладзе занимается «ерундой» во время…
Специалисты назвали 5 вредных косметических компонентов для беременных…
Юлианна Караулова раскритиковала полумеры…
Просмотреть все новости