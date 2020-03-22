Пластмассовые цветы и черные кроссовки под белым платьем: Экс-участница проекта "Дом-2" Катя Жужа показала видео со свадьбы в Лос-Анджелесе

«У нас были пластмассовые цветы, под платьем у меня были черные кроссовки — и мы так кайфанули в этот день, смеялись до слез. Было очень круто!», - написала Жужа под видео, где показала приготовления к церемонии.

Катя Жужа мало рассказывала поклонникам о своей личной жизни, хотя о ее романе с гонщиком Артемом Маркеловым, который младше избранницы на несколько лет, стало известно еще два года назад. Теперь же звезда призналась, что год назад в Лос-Анджелесе у них состоялась спонтанная свадьба. На самом деле влюбленные хотели пожениться на острове, в кругу родных и друзей, но во время путешествия по Америке молодой человек предложил девушке не ждать, и она согласилась.На данный момент, как известно, Катя Жужа и Артем Маркелов ждут появления на свет своего первенца, о чем сама экс-участница проекта "Дом-2" рассказала под снимком, где предстала с округлившимся животом.