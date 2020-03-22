АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
День весеннего равноденствия: Главные запреты и поверья на 20…
EUR 84.16 USD 78.04
Курс валют на 21.03.2020

Пластмассовые цветы и черные кроссовки под белым платьем: Экс-участница проекта "Дом-2" Катя Жужа показала видео со свадьбы в Лос-Анджелесе

Бывшая участница одиозного телепроекта "Дом-2" и ведущая Катя Жужа внезапно для своих многочисленных поклонников показала видеоролик со своего бракосочетания, состоявшегося в Лос-Анджелесе еще год назад. Звезда отметила, что все было спонтанно, но эмоций меньше от этого не стало.

Пластмассовые цветы и черные кроссовки под белым платьем: Экс-участница проекта "Дом-2" Катя Жужа показала видео со свадьбы в Лос-Анджелесе

Катя Жужа мало рассказывала поклонникам о своей личной жизни, хотя о ее романе с гонщиком Артемом Маркеловым, который младше избранницы на несколько лет, стало известно еще два года назад. Теперь же звезда призналась, что год назад в Лос-Анджелесе у них состоялась спонтанная свадьба. На самом деле влюбленные хотели пожениться на острове, в кругу родных и друзей, но во время путешествия по Америке молодой человек предложил девушке не ждать, и она согласилась.


«У нас были пластмассовые цветы, под платьем у меня были черные кроссовки — и мы так кайфанули в этот день, смеялись до слез. Было очень круто!», - написала Жужа под видео, где показала приготовления к церемонии.

На данный момент, как известно, Катя Жужа и Артем Маркелов ждут появления на свет своего первенца, о чем сама экс-участница проекта "Дом-2" рассказала под снимком, где предстала с округлившимся животом.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Joker Сегодня, 21:14

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Санкт-Петербурге скончался известный хореограф Николай…
"Слезы сами лились из глаз": Ксения Собчак рассказала о впечатлениях от фильма "Боль и…
«Ирина Леонова осталась одна с семью детьми»: Хейтеры высказались о браке Юлии Снигирь с Евгением…
"Я такого давно не видела": Ксения Бородина назвала свадьбу Венцеслава Венгржановского…
Пластмассовые цветы и черные кроссовки под белым платьем: Экс-участница проекта "Дом-2" Катя Жужа показала видео со свадьбы в…
Участница “Голоса.Дети” Арина Орлова своим талантом заставила Басту четыре раза нажать на красную…
Психологи выяснили, с чем сталкиваются пожилые люди после выхода на…
«С моей челюстью маска — идеальный аксессуар»: Ксения Собчак поиронизировала над своей…
"Берегите себя": Ольга Бузова призвала поклонников заботиться о своем…
У Пласидо Доминго обнаружили…
Дмитрий Дмитренко попросил Дениса Мокроусова взять на себя ответственность за возлюбленную с…
Музыкальное шоу «Голос. Дети» могут закрыть из-за…
The Sun: Коронавирус добрался до Букингемского…
"Мне все равно на дешевый выпендреж": Сын Алены Водонаевой раскритиковал ее образ для…
Клавишник Bon Jovi Дэвид Брайан заразился…
Участник проекта "Дом-2" Денис Мокроусов назвал Дмитрия Дмитренко…
Переживания из-за пандемии коронавируса вынудили жителя Израиля вернуть украденный древний…
Ксения Собчак и Константин Богомолов устроили "интимные ласки" в дорогом…
Выбывший из проекта «Маска» Алексей Глызин рассказал о впечатлениях от участия в…
Пять военных Северного флота ВМФ РФ пострадали при взрыве боеприпаса под…
Доктор Комаровский показал на видео процесс приготовления антисептика в домашних…
Индийские эксперты озвучили шесть позитивных новостей о…
В Москве охранник не пустил скорую помощь с умирающим пациентом в…
Лиза Галкина устроила домашний показ мод в клетчатых кюлотах от Стефании…
Ученые: Употребление одного авокадо в день благоприятно влияет на здоровье…
Супруг Веры Брежневой Константин Меладзе занимается «ерундой» во время…
Специалисты назвали 5 вредных косметических компонентов для беременных…
Юлианна Караулова раскритиковала полумеры…
Просмотреть все новости