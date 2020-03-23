Дочь Витаса Алла Грачева перепела отца во время исполнения “Оперы №2”

На опубликованном видео запечатлено, как 11-летняя Алла Грачева берет высокие ноты знаменитой “Оперы №2” Витаса. Когда она осилила его фальцетную партию, то артист не смог скрыть своего ликования даже за кадром. В своей публикации певец написал: “Дочь перепела меня. Ну вот как так?”. В своем сообщении он использовал радостный эмодзи, а в комментариях восторженные поклонники похвалили талант наследницы артиста.Как известно, в отношениях со Светланой Гранковской у Витаса родилась дочь Алла и сын Максим, которому сейчас 5 лет. Сейчас артист довольно популярен в Китае, где недавно гастролировал по восточном регионам, несмотря на распространение коронавируса.