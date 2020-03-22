«Ирина Леонова осталась одна с семью детьми»: Хейтеры высказались о браке Юлии Снигирь с Евгением Цыгановым

В подписи к публикации знаменитость попросила фолловеров рассказать, как они проводят время со своими детьми и в какие игры с ними играют. Вот только кто-то из юзеров оставил довольно резкий комментарий в ответ на просьбу артистки, напомнив ей о начале отношений с будущим супругом. Хейтер призвал Юлию Снигирь задать тот же вопрос Ирине Леоновой, которая после развода с мужем одна воспитывает 7 наследников. Таким образом недоброжелатели отметили, что во время ухода Цыганова от избранницы она была беременна последним ребенком. Как считают интернет-пользователи, такой поступок актрисы оправдать невозможно. Тем не менее она не стала молчать и призвала юзеров не читать «газеты для глупых женщин».Хейтеры продолжили критиковать Снигирь и заявили, что ей не нужно «строить из себя святошу». По словам одной из подписчиц, поступок артистки навсегда останется ужасным.