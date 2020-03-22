АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
День весеннего равноденствия: Главные запреты и поверья на 20…
EUR 84.16 USD 78.04
Курс валют на 21.03.2020

«Ирина Леонова осталась одна с семью детьми»: Хейтеры высказались о браке Юлии Снигирь с Евгением Цыгановым

Юлия Снигирь опубликовала новый пост в Instagram, вызвавший волну критики в ее адрес. Хейтеры негативно высказались о браке актрисы с Евгением Цыгановым, который ранее был женат на Ирине Леоновой.
«Ирина Леонова осталась одна с семью детьми»: Хейтеры высказались о браке Юлии Снигирь с Евгением Цыгановым

В подписи к публикации знаменитость попросила фолловеров рассказать, как они проводят время со своими детьми и в какие игры с ними играют. Вот только кто-то из юзеров оставил довольно резкий комментарий в ответ на просьбу артистки, напомнив ей о начале отношений с будущим супругом. Хейтер призвал Юлию Снигирь задать тот же вопрос Ирине Леоновой, которая после развода с мужем одна воспитывает 7 наследников. Таким образом недоброжелатели отметили, что во время ухода Цыганова от избранницы она была беременна последним ребенком. Как считают интернет-пользователи, такой поступок актрисы оправдать невозможно. Тем не менее она не стала молчать и призвала юзеров не читать «газеты для глупых женщин».

Хейтеры продолжили критиковать Снигирь и заявили, что ей не нужно «строить из себя святошу». По словам одной из подписчиц, поступок артистки навсегда останется ужасным.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 21:30

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Санкт-Петербурге скончался известный хореограф Николай…
"Слезы сами лились из глаз": Ксения Собчак рассказала о впечатлениях от фильма "Боль и…
«Ирина Леонова осталась одна с семью детьми»: Хейтеры высказались о браке Юлии Снигирь с Евгением…
"Я такого давно не видела": Ксения Бородина назвала свадьбу Венцеслава Венгржановского…
Пластмассовые цветы и черные кроссовки под белым платьем: Экс-участница проекта "Дом-2" Катя Жужа показала видео со свадьбы в…
Участница “Голоса.Дети” Арина Орлова своим талантом заставила Басту четыре раза нажать на красную…
Психологи выяснили, с чем сталкиваются пожилые люди после выхода на…
«С моей челюстью маска — идеальный аксессуар»: Ксения Собчак поиронизировала над своей…
"Берегите себя": Ольга Бузова призвала поклонников заботиться о своем…
У Пласидо Доминго обнаружили…
Дмитрий Дмитренко попросил Дениса Мокроусова взять на себя ответственность за возлюбленную с…
Музыкальное шоу «Голос. Дети» могут закрыть из-за…
The Sun: Коронавирус добрался до Букингемского…
"Мне все равно на дешевый выпендреж": Сын Алены Водонаевой раскритиковал ее образ для…
Клавишник Bon Jovi Дэвид Брайан заразился…
Участник проекта "Дом-2" Денис Мокроусов назвал Дмитрия Дмитренко…
Переживания из-за пандемии коронавируса вынудили жителя Израиля вернуть украденный древний…
Ксения Собчак и Константин Богомолов устроили "интимные ласки" в дорогом…
Выбывший из проекта «Маска» Алексей Глызин рассказал о впечатлениях от участия в…
Пять военных Северного флота ВМФ РФ пострадали при взрыве боеприпаса под…
Доктор Комаровский показал на видео процесс приготовления антисептика в домашних…
Индийские эксперты озвучили шесть позитивных новостей о…
В Москве охранник не пустил скорую помощь с умирающим пациентом в…
Лиза Галкина устроила домашний показ мод в клетчатых кюлотах от Стефании…
Ученые: Употребление одного авокадо в день благоприятно влияет на здоровье…
Супруг Веры Брежневой Константин Меладзе занимается «ерундой» во время…
Специалисты назвали 5 вредных косметических компонентов для беременных…
Юлианна Караулова раскритиковала полумеры…
Просмотреть все новости