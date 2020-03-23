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Геннадий Малахов назвал коронавирус "сказкой и искусственно созданной проблемой"

Популярный теледоктор Геннадий Малахов назвал коронавирус сказкой и искусственно созданной проблемой. Популяризатор нетрадиционных методов ведения здорового образа жизни признался, что не верит в масштабную угрозу COVID-19.
Геннадий Малахов назвал коронавирус "сказкой и искусственно созданной проблемой"

По словам Геннадия Малахова, мир знает более серьезные эпидемии и проблемы, которые не создавали таких неудобств. Происходящее теперь связано больше с политикой и экономикой. Ничего серьезного не происходит, кроме того, что доллар растет. Геннадий Петрович убежден, что коронавирус был выведен в лабораторных условиях и считает, что для его лечения подойдет не только вакцина, а и народные средства. По словам доктора, в мире уже были эпидемии, из-за которых вымирали народы и города, но при этом всегда находились люди, использующие чужую беду для собственного обогащения. Они создавали лекарства, но занимались мародерством и оставались на свободе. Подобное происходит с коронавирусом. Вначале затеяли сильную бучу, чтобы получить максимальную выгоду, после стали на этом наживаться.

Впрочем, Геннадий Малахов советует не забывать о мерах предосторожности, профилактике и гигиене. Особенно внимание следует уделить питанию. В рацион должны входить отечественные продукты, а от иностранных деликатесов, за исключением имбиря, стоит отказаться. Нужно употреблять больше лука, чеснока и хрена. Они делают людей более сильными. Сахар, который способствует росту бактерий, доктор рекомендует исключить. Вместо этого продукта можно употреблять мед.

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Общество
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 07:00

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