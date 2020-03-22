«С моей челюстью маска — идеальный аксессуар»: Ксения Собчак поиронизировала над своей красотой
Телеведущая и эпатажная светская львица Ксения Собчак любит иронизировать над собой, и часто отмечает, что она неидеальна, но делать со своей внешностью ничего не намерена. Недавно журналистка и звезда проекта "Дом-2" разместила в собственном микроблоге снимок в маске, отметив, что с ее челюстью это просто идеальный аксессуар.
Телеведущая Ксения Собчак, как известно, часто попадает под волну критики со стороны хейтеров за свою внешность. Ее много раз сравнивали с лошадью, но на это звезда вовсе не обращает внимания, более того, иногда не против и сама поиронизировать, тем самым вызывая желание у хейтеров действовать еще активнее.
Недавно в своем микроблоге в Instagram Ксения Собчак разместила фото в маске, сделанное на заднем сидении авто. Журналистка с иронией написала: «Наконец-таки настало мое время! С моей челюстью маска — это идеальный аксессуар красоты!». Примечательно, что знаменитость тут же поддержали коллеги по шоу-бизнесу, среди них Глюкоза, Катя Варнава и Федор Павлов-Андреевич.
Телеведущая Ксения Собчак, как известно, часто попадает под волну критики со стороны хейтеров за свою внешность. Ее много раз сравнивали с лошадью, но на это звезда вовсе не обращает внимания, более того, иногда не против и сама поиронизировать, тем самым вызывая желание у хейтеров действовать еще активнее.
Недавно в своем микроблоге в Instagram Ксения Собчак разместила фото в маске, сделанное на заднем сидении авто. Журналистка с иронией написала: «Наконец-таки настало мое время! С моей челюстью маска — это идеальный аксессуар красоты!». Примечательно, что знаменитость тут же поддержали коллеги по шоу-бизнесу, среди них Глюкоза, Катя Варнава и Федор Павлов-Андреевич.