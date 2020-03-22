«С моей челюстью маска — идеальный аксессуар»: Ксения Собчак поиронизировала над своей красотой

Телеведущая Ксения Собчак, как известно, часто попадает под волну критики со стороны хейтеров за свою внешность. Ее много раз сравнивали с лошадью, но на это звезда вовсе не обращает внимания, более того, иногда не против и сама поиронизировать, тем самым вызывая желание у хейтеров действовать еще активнее.Недавно в своем микроблоге в Instagram Ксения Собчак разместила фото в маске, сделанное на заднем сидении авто. Журналистка с иронией написала:. Примечательно, что знаменитость тут же поддержали коллеги по шоу-бизнесу, среди них Глюкоза, Катя Варнава и Федор Павлов-Андреевич.