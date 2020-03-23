Эксперты выяснили, как штрафуют нарушителей карантина из-за коронавируса в разных странах





На данный момент в России действует принудительный карантин для граждан, которые прибыли из зарубежных поездок. При этом в Минздраве рекомендуют не выходить на улицу без потребности. Сейчас в Москве подтвержден 191 случай заболевания, поэтому инфекционист Денис Проценко предлагает вводить штрафы для жителей столицы, которые не следуют карантинным мерам. Он считает, что для выхода на улицу должна быть уважительная причина, однако не называет размеры необходимых санкций.В итальянской Ломбардии, где были зафиксированы первые случаи заболевания в стране, денежный штраф за нарушение самоизоляции достигает 5 тыс евро, а в других регионах эта сумма составляет всего 206 евро. При этом за несколько последних дней штрафы получили более 50 тыс местных жителей. Житель Рима получил тюремный срок на 12 лет за сознательное распространение коронавируса. В частности, он не сообщил о своем диагнозе перед ринопластикой, из-за чего заразился персонал клиники.Норвежцы платят по 1,5 тыс крон за нарушение карантина, а злостные нарушители попадают за решетку на 10-14 суток. Наибольшее денежное наказание за нарушение мер безопасности и отказ от карантина наблюдается в Саудовской Аравии. Местные граждане рискуют заплатить сумму, эквивалентную 10 млн рублей, за прогулку без необходимости. В Испании санкции составляют от 600 евро до 30 тыс евро, во Франции – 135 евро, а в Румынии и Молдавии граждане рискуют потерять сумму, равную 12 тыс рублей. В Аргентине эта сумма достигает 126 тыс рублей, а на Мальте – 1,2 млн рублей. При этом в Киргизии, Сингапуре и Китае нарушителям грозит от 5 месяцев до 5 лет тюремного заключения.