"Берегите себя": Ольга Бузова призвала поклонников заботиться о своем здоровье
Телеведущая, звезда проекта "Дом-2" и певица Ольга Бузова в своем микроблоге в Instagram обратилась к поклонникам. Звезда призвала многомиллионную армию фанатов беречь свое здоровье, ведь сама она на данный момент находится на лечении в клинике.
После одного из последних концертов Ольга Бузова пожаловалась на боль в спине, о чем она и ее избранники Давид Манукян рассказали поклонникам. Как оказалось, все более серьезно, чем исполнительница считала изначально, а потому она отправилась в клинику Verba mayr в Австрии, где она ежегодно проходит полное медицинское обследование.
В разделе Stories Ольга Бузова показала видео, где представила поклонникам свой номер, в котором будет находиться на протяжении двух недель. Незамедлительно певица разместила в микроблоге пост, сопроводив его снимком у бассейна в бикини, при этом показав естественную красоту без макияжа. В комментариях звезда проекта "Дом-2" призвала фолловеров беречь здоровье, ведь это самое ценное в жизни каждого человека.
После одного из последних концертов Ольга Бузова пожаловалась на боль в спине, о чем она и ее избранники Давид Манукян рассказали поклонникам. Как оказалось, все более серьезно, чем исполнительница считала изначально, а потому она отправилась в клинику Verba mayr в Австрии, где она ежегодно проходит полное медицинское обследование.
В разделе Stories Ольга Бузова показала видео, где представила поклонникам свой номер, в котором будет находиться на протяжении двух недель. Незамедлительно певица разместила в микроблоге пост, сопроводив его снимком у бассейна в бикини, при этом показав естественную красоту без макияжа. В комментариях звезда проекта "Дом-2" призвала фолловеров беречь здоровье, ведь это самое ценное в жизни каждого человека.