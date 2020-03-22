"Берегите себя": Ольга Бузова призвала поклонников заботиться о своем здоровье





После одного из последних концертов Ольга Бузова пожаловалась на боль в спине, о чем она и ее избранники Давид Манукян рассказали поклонникам. Как оказалось, все более серьезно, чем исполнительница считала изначально, а потому она отправилась в клинику Verba mayr в Австрии, где она ежегодно проходит полное медицинское обследование.В разделе Stories Ольга Бузова показала видео, где представила поклонникам свой номер, в котором будет находиться на протяжении двух недель. Незамедлительно певица разместила в микроблоге пост, сопроводив его снимком у бассейна в бикини, при этом показав естественную красоту без макияжа. В комментариях звезда проекта "Дом-2" призвала фолловеров беречь здоровье, ведь это самое ценное в жизни каждого человека.