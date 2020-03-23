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«У меня больше 40 знакомых в больнице»: Глюкоза закрылась на карантин

Певица Наталья Ионова-Чистякова, которая прославилась под творческим псевдонимом Глюкоза, сообщила, что закрылась на карантин. В самоизоляции знаменитость пребывает уже 6 дней, но вынужденный отпуск дается ей нелегко.
«У меня больше 40 знакомых в больнице»: Глюкоза закрылась на карантин

По словам Глюкозы, она даже подумать не могла, что соблюдать карантин окажется настолько сложно. Теперь у нее появилось время спать, есть, гулять, смотреть кино, заниматься спортом и любимой музыкой, но большого удовольствия такая неожиданная свобода не доставляет. Социальные сети не помогают, а от последних новостей начинается нервных смех, но больше всего она боится за своего супруга, с которым вынуждена общаться плотнее, чем обычно. Певица призналась, она понимает, что если люди не закроют себя хотя бы на неделю, справиться со всем этим будет сложнее в разы. Впрочем, Глюкоза допускает, что если человеческому организму придется познакомиться с этим вирусом, возможно иммунная система сможет адаптироваться.

Подписчики принялись обсуждать тему коронавируса. Некоторые поинтересовались, по какой причине певица решила пойти на изоляцию. Та ответила, что перед этим находилась в Москве, но после отмены массовых мероприятий и тревожных новостей решила остановиться, чтобы понять, что происходит вокруг. К тому же у артистки уже больше 40 знакомых находятся в больнице. Уточнять, с каким диагнозом эти люди попали в медицинское учреждение, знаменитость не стала.

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ШоуБиз
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 04:00

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