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В Египте из отеля выгнали на улицу 10 туристов из Крыма из-за коронавируса

В Египте из отеля выгнали 10 туристов из Крыма, у которых путевки оплачены до 26 марта. Людям объяснили, что в связи с распространением коронавирусной инфекции будет проводиться дезинфекция здания.
В Египте из отеля выгнали на улицу 10 туристов из Крыма из-за коронавируса


Всего за пределами страны находится 43 жителя полуострова Крым. Туристы, которые отдыхали в Египте, не могут вернуться домой, так как отменены все авиарейсы. Кроме этого, среди 10 человек, которые оказались на улице, есть дети. В результате отдыхающим из Крыма пришлось снять квартиру, так как стоимость проживания в отелях выросла в несколько раз.

На данный момент МИД РФ решает вопрос о том, как эвакуировать жителей полуострова, которые попали в непростую ситуацию в Египте. Члены правительства Республики Крым сообщили о том, что соотечественникам могут оказать финансовую помощь.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 03:00

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