Дмитрий Дмитренко попросил Дениса Мокроусова взять на себя ответственность за возлюбленную с ребенком
Как известно, в последнее время Алена Савкина и ее родственники крайне недовольны новым избранником звезды в лице массажиста Дениса Мокроусова. Пока толком никто не смог объяснить, каких именно поступков они ждут от участника проекта "Дом-2", Дмитренко попросил его хотя бы взять ответственность за возлюбленную с ребенком.
На днях между Дмитренко и Мокроусовым произошла ссора, во время которой муж Ольги Рапунцель, видимо, решил взять на себя роль миротворца и объяснить мужчине, в чем именно он не прав. По словам Дмитренко, массажист просто таки обязан взять ответственность за свою женщину и ее ребенка, а на самом деле Мокроусов пришел на проект, использовал Рапунцель-младшую, а о серьезности речи не ведет.
Дмитрий Дмитренко добавил, что Денис Мокроусов явно не намерен строить совместные планы с Савкиной, ведь он не согласен участвовать в конкурсе "Свадьба на миллион", в отношениях с избранницей он не уверен, даже не знает как их охарактеризовать, и ему нужно подумать. Примечательно, что большинство поклонников реалити-шоу с такой позицией Дмитренко полностью согласны.
На днях между Дмитренко и Мокроусовым произошла ссора, во время которой муж Ольги Рапунцель, видимо, решил взять на себя роль миротворца и объяснить мужчине, в чем именно он не прав. По словам Дмитренко, массажист просто таки обязан взять ответственность за свою женщину и ее ребенка, а на самом деле Мокроусов пришел на проект, использовал Рапунцель-младшую, а о серьезности речи не ведет.
Дмитрий Дмитренко добавил, что Денис Мокроусов явно не намерен строить совместные планы с Савкиной, ведь он не согласен участвовать в конкурсе "Свадьба на миллион", в отношениях с избранницей он не уверен, даже не знает как их охарактеризовать, и ему нужно подумать. Примечательно, что большинство поклонников реалити-шоу с такой позицией Дмитренко полностью согласны.