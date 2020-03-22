Дмитрий Дмитренко попросил Дениса Мокроусова взять на себя ответственность за возлюбленную с ребенком





На днях между Дмитренко и Мокроусовым произошла ссора, во время которой муж Ольги Рапунцель, видимо, решил взять на себя роль миротворца и объяснить мужчине, в чем именно он не прав. По словам Дмитренко, массажист просто таки обязан взять ответственность за свою женщину и ее ребенка, а на самом деле Мокроусов пришел на проект, использовал Рапунцель-младшую, а о серьезности речи не ведет.Дмитрий Дмитренко добавил, что Денис Мокроусов явно не намерен строить совместные планы с Савкиной, ведь он не согласен участвовать в конкурсе "Свадьба на миллион", в отношениях с избранницей он не уверен, даже не знает как их охарактеризовать, и ему нужно подумать. Примечательно, что большинство поклонников реалити-шоу с такой позицией Дмитренко полностью согласны.